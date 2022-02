Face à l’invasion russe, Charente-Maritime Ukraine se mobilise. Basée à Sainte-Soulle, près de La Rochelle, cette antenne locale de l’association nationale culturelle et humanitaire Les Joyeux petits souliers a pour mission de venir en aide aux enfants ukrainiens et à leurs familles, éprouvés par la situation dans leur pays. Attristée par les évènements de ces dernières heures, sa présidente Adeline Robillard tente de maintenir le contact avec les proches et amis d’une école de chante et de danse de Lviv qu’elle soutient depuis plus de dix ans. Elle se dit prête à accueillir une soixantaine de réfugiés ukrainiens en Charente-Maritime. Elle lance un appel pour trouver des familles d’accueil. Ecoutez l’intégralité de l’interview en podcast di-dessous :