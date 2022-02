Scène ouverte avec le groupe Madeeson And Co de Dompierre-sur-Charente.

Allant de 2 à 9 artistes, les Madeeson & Co vous proposent un panel de chansons historiques, de la guinguette des années 30 jusqu’au swing et Rock n’ Roll des années 50; en passant par les standards du jazz de ces Big Band qui faisaient fureur dans les années 40 (Glenn Miller, Artie Shaw, Irving Berlin, Benny Goodman…). Toujours en tenue d’époque, le groupe traverse la France entière et ses pays limitrophes afin de partager cette passion de l’anthologie de la chanson française et internationale.

En concert le samedi 18 juin à l’aérodrome de Cholet (49).

https://www.madeeson.com/

https://www.facebook.com/Madeesonandco

https://www.instagram.com/madeeson_and_co/?hl=fr