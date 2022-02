La Ville de La Rochelle fait partie du palmarès publié pour la troisième année consécutive par l’association « Villes et villages où il fait bon vivre ». Elle arrive au pied du podium, derrière Angers qui est en tête, puis Annecy et Bayonne. Cette étude se base sur 187 critères, répartis dans différentes catégories dont les premières sont la qualité de vie, la santé et le commerce.