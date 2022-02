Le point hebdomadaire sur l’épidémie de Covid-19 en Charente-Maritime. Avec un taux d’incidence qui stagne à un niveau élevé dans le département, selon les derniers chiffres de l’ARS publiés ce mardi. Il a atteint un plateau à près de 3 400 cas pour 100 000 habitants, soit 22 000 personnes contaminées en une semaine. Le nombre d’hospitalisations est en forte augmentation avec 281 malades dont 98 admissions et 11 en réanimation. La situation dans les hôpitaux se dégrade avec beaucoup de déprogrammations et du personnel absent pour cause de covid. 17 nouveaux décès sont à déplorer en une semaine.