Rencontre avec Florence Sanner, une jeune entrepreneuse de 32 ans qui s’est installée il y a quelques mois, en octobre, à la pépinière Indigo de Surgères pour y développer sa société « Un refuge dans mon jardin ». Unique en France, cette entreprise propose aux particuliers des abris enterrés sur-mesure à partir de containers recyclés, pour se protéger d’éventuels risques sanitaires, industriels, nucléaires, catastrophes naturelles, menaces terroristes ou bactériologiques. Un marché de niche qui intéresse de plus en plus au vu de l’actualité, à en croire Florence Sanner :

Florence travaillait depuis une dizaine d’années sur de gros chantiers à Paris, avant de se lancer :

Originaire de La Rochelle, Florence a tout naturellement choisi la Charente-Maritime pour lancer son activité dont elle a eu l’idée il y a trois ans. Une idée qui peut paraître surprenante en France, mais qui fait sens pour elle aujourd’hui :

Florence a de grandes ambitions pour son entreprise. Elle espère commercialiser une dizaine d’abris enterrés par an, et s’entourer d’une équipe de trois personnes. Aujourd’hui, elle est sur le point de vendre son premier refuge :



Il faudra un peu plus d’un mois de travaux pour une livraison et pose clé en main. Deux modèles d’abris sont proposés, en 6 et 12m sur 2,50m. Il faut compter environ 55 000 euros pour le plus petit modèle qui n’est pas imposable et ne nécessite pas de permis de construire, mais d’une simple déclaration préalable de travaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur refuge-france.fr. A noter que Florence Sanner sera présente au Salon du survivalisme du 20 au 22 mai à Paris.