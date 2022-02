Le stationnement et la circulation perturbés en centre-ville de Rochefort à partir d’aujourd’hui et pendant un mois. En cause : le tournage de la série « Darknet-sur-Mer » d’Amazon prime avec le comédien Artus. Ce vendredi, c’est la rue de Chanzy qui est impactée, entre 18h30 et 3h30 du matin. Et puis grosse perturbation à venir autour des Thermes les 14 et 15 février pour la réalisation d’une cascade mécanique.