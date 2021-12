L’appel à la grève aujourd’hui dans le social et le médico-social. Un mouvement national relayé en Charente-Maritime par la CGT. L’ensemble des personnels des centres hospitaliers, des cliniques, du secteur public comme du privé, sont invités à débrayer ce mardi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et le manque d’effectifs. Des problèmes qui ont tendance à s’accentuer avec l’aggravation de la situation sanitaire. On écoute Vincent Tranquard, secrétaire général de l’Union santé départementale de la CGT 17 :

