A l’approche des fêtes de Noël, période assez creuse en termes de dons, l’Etablissement français du sang lance un appel à la mobilisation. Surtout dans le contexte sanitaire actuel où la fréquentation des collectes est en baisse. Les réserves sont au plus bas. Et les besoins restent importants. 1 000 dons en moyenne par jour en Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous demain matin au Forum des marais à Rochefort et à la salle du Sémaphore à Bourcefranc-le-Chapus. Jeudi matin au complexe sportif de l’Oumière à Saint-Pierre-d’Oléron. Et samedi matin à la salle des Halles de Loulay.