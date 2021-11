Scène ouverte avec le saxophoniste Rodolphe Lauretta de La Rochelle.

Né à Amiens, de parents guyano-antillais, le saxophoniste Rodolphe Lauretta sort son premier album Raw, préfacé par Jacques Schwarz-Bart (saxophoniste de Roy Hargrove et d’Angelo) et Alain Jean-Marie, en 2017. Le nouvel Album « Kreolia » sorti depuis le 15 octobre 2021. Cocktail d’afro jazz pop ultra harmonique, KREOLIA souligne les multiples influences du saxophoniste d’origine guyano-antillaise. C’est avec une précision chirurgicale que Rodolphe Lauretta fusionne dans cet opus funk, hip-hop, bebop et musique caribéenne. Dans les invités sur l’album, on a Medaphoar (Aloe. Blacc, Madlib, Jay Dee, Anderson Paak..), Dwight Trible (Pharoa Sanders, Kamasi Washington, Sa Ra Creative Partners…), Genevieve Artadi (chanteuse du groupe Knower et artiste du label Brainfeeder), et la chanteuse française Ruppert Pupkin.

https://www.rodolphelauretta.com/

https://www.facebook.com/rodolphelaurettamusic/