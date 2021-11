Un pas de plus vers la valorisation des circuits courts en Charente-Maritime. La Communauté d’agglomération Royan Atlantique inaugurait vendredi un atelier collectif de découpe et de transformation de produits locaux à Saujon. Les travaux, débutés en janvier dernier sur le parc d’activités économiques de La Roue 2, se sont achevés dans les délais. Ce nouvel équipement doit permettre aux producteurs locaux d’accéder à une gamme complète de services, de la découpe au conditionnement, en passant par la transformation et le séchage-affinage. Le démarrage d’exploitation est prévu en début d’année prochaine, Lucie Alix :

Le chantier aura coûté près de 3 millions d’euros, dont plus des deux tiers ont été financés par la CARA.