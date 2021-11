La FNSEA 17 va porter plainte ce lundi, après la prise de la Bassine de Cram-Chaban. Le syndicat agricole est furieux depuis la destruction samedi d’une réserve d’eau de l’Aunis. Plus de 2 000 opposants se sont rassemblé sur place à l’appel du collectif Bassines Non Merci, de la Ligue de protection des oiseaux et de la Confédération paysanne. La réserve a été vidée de son contenu, et les bâches qui permettent de retenir l’eau ont été tailladées et brûlées. Une action qualifiée de « saccage intolérable » par la FNSEA qui doit se rendre aujourd’hui à la gendarmerie.