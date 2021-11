Un dispositif qui se développe en France depuis six ans, et qui permet aux habitants volontaires de s’impliquer dans l’embellissement de leur ville. Mais pas que… On écoute Marie-Joëlle Lozach, adjointe au maire en charge de l’environnement :

Pour obtenir ce permis de végétaliser qui est délivré pour un an, il faut avoir un projet, adhérer à une charte, et respecter un certain nombre de recommandations. Le projet peut se faire de façon individuelle ou en groupe :

Et les demandes se font en ligne sur le site de la mairie. A ce jour, un premier permis a été délivré à un collectif de riverains de la place des Martyrs de la résistance, face au château. Il sera bientôt remis officiellement.