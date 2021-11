L’île d’Oléron surfe sur son label « Terre de Jeux 2024 ». Le complexe sportif de l’Oumière à Saint-Pierre-d’Oléron a été désigné comme l’un des centres de préparation aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Six disciplines ont été retenues : le taekwondo, le badminton, le BMX race, le handball, le judo et le taekwondo paralympique. Le centre sportif départemental de Boyardville et le centre aquatique Iléo de Dolus-d’Oléron se sont d’ores et déjà associés au projet. L’île d’Oléron dispose de nombreux atouts pour accueillir les délégations sportives durant leur préparation aux JO, comme le souligne le maire de Saint-Pierre et vice-président de la CdC Christophe Sueur :

Sans compter la douceur du climat. Des atouts qui sont remarqués et soutenus par le double champion olympique de handball Sylvain Nouet :

Un centre de récupération équipé de bassins d’eau chaude et froide et d’un sauna devrait voir le jour sur le site dans le courant de l’année 2022.