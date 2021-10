Le début de la grève à la SNCF aujourd’hui. Les syndicats CGT, SUD et la CFDT appellent les conducteurs à se mettre à l’arrêt pour dénoncer leurs conditions de travail. Conséquence : le trafic des trains sera fortement perturbé cette fin de semaine, alors que débutent ce soir les vacances scolaires. Seul l’axe Atlantique, qui dessert notamment la Nouvelle-Aquitaine, est concerné. 9 trains sur 10 vont circuler ce vendredi. Et 2 TGV sur 3 demain et dimanche.