Gare à la bronchiolite du nourrisson en Nouvelle-Aquitaine. La région vient de passer en phase pré-épidémique concernant cette maladie respiratoire qui touche majoritairement les enfants de moins de deux ans. Alors que le pic intervient habituellement entre novembre et mars, l’infection arrive de façon précoce cette année. Pour prévenir les contaminations et lutter contre la prolifération du virus, l’Agence régionale de santé recommande d’appliquer quelques gestes de précaution comme le respect des gestes barrières. Début octobre, près de 20% des hospitalisations des nourrissons dans la région l’ont été pour cause de bronchiolite.