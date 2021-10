L’hommage aujourd’hui partout en France à Samuel Paty. Un an après l’assassinat du professeur d’histoire-géo à Conflans-Saint-Honorine, dans les Yvelines, décapité par un terroriste tchétchène, élèves et enseignants observeront ce vendredi une minute de silence dans tous les établissements scolaires du pays. Des temps de commémoration sont prévus aujourd’hui. Mais aussi demain à La Rochelle. Les syndicats enseignants Unsa, FSU et CGT organisent une cérémonie d’hommage devant l’Hôtel de Ville à 16h30.