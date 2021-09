Rémi Justinien réélu à la tête de la fédération du parti socialiste de Charente-Maritime. A l’issue du Congrès national du PS les 18 et 19 septembre derniers à Villeurbanne, le conseiller régional et adjoint au maire de Tonnay-Charente a de nouveau été désigné Premier fédéral de son parti. Un parti pour lequel il a de grandes ambitions, et notamment de le remettre au cœur du débat politique. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/justinien-1.mp3 Mais c’est surtout sur 2022 que Rémi Justinien porte toutes ses attentions, avec les élections présidentielles en ligne de mire et son rôle durant cette campagne :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/justinien-2.mp3 Les militants se réuniront le 14 octobre prochain pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle. Un vote interne départagera Anne Hidalgo de ses potentiels concurrents. D’ici là, et même après, Rémi Justinien ira à la rencontre des Charentais-Maritimes pour tenter de les convaincre :

