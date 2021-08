La Lumineuse brille par ses actions et sa contribution pour améliorer le sort de la planète, mais aussi et surtout protéger au maximum ses espaces naturels qui font sa renommée. Mais des efforts restent à faire et la marge de progression est importante, quand on sait que seulement 51% des Français sont des trieurs systématiques. D’où un certain nombre d’engagements pris pour inciter les habitants et les touristes à trier davantage et à réduire leurs déchets, comme le souligne le président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron Michel Parent :

Grâce à son partenaire Citéo, qui œuvre pour la réduction, le réemploi et le tri des emballages ménagers et du papier, des actions ont été mises en place. En 2019, plus de 4 500 tonnes d'emballages collectés sur l'île d'Oléron ont été recyclés. L'objectif est désormais d'amplifier le mouvement. Frédéric Quintart, directeur régional de Citéo :

Parmi les autres actions : la mise à disposition gratuite de composteurs. 12 000 ont déjà été distribués sur le territoire. Ce qui a permis de diviser par 4 le volume des déchets dans la poubelle noire. Et 160 nouveaux points d'apport volontaire sont en cours d'installation (80 pour les emballages et le papier, et 80 pour le verre). Ce qui porte à un total de 410.