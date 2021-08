Le monde associatif garde espoir de reprendre ses activités normalement à la rentrée. Malgré les incertitudes toujours liées au contexte sanitaire actuel, certains bénévoles y croient fortement et se tournent vers l’avenir, en espérant des jours meilleurs. C’est le cas de la chorale La-Mi-Voix de Saint-Georges-de-Didonne, qui compte une cinquantaine de bénévoles. Tous attendent la reprise avec impatience, au premier rang desquels sa présidente Annie Mimaud, qui fait le point sur l’activité de son association aujourd’hui :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/chorale-1.mp3 Et pour assurer cette reprise dans de bonnes conditions, l’association lance un appel pour recruter un ou une chef de chœur pour la rentrée de septembre. Annie Mimaud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/chorale-2.mp3 Créée en 2004, la chorale La-Mi-Voix propose un répertoire classique, de variété française et internationale, de chants humoristiques et du Moyen-Âge. Les répétitions auront lieu tous les mardis soirs, de 17h30 à 19h30, au Relais de la côte de beauté. Pour postuler, il faut contacter le 06 19 65 11 61.