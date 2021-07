A La Gripperie/Saint-Symphorien, près de Rochefort, un couple a décidé de restituer une partie de ses terres à la nature pour accueillir des Cistudes d’Europe. Virginie et Frédéric Rousselot, qui sont propriétaires d’un gîte rural dans le marais de Brouage, viennent de signer avec l’Etat un contrat Natura 2000 sur quatre ans pour consacrer 12 de leurs 20 hectares à la préservation de cette tortue d’eau douce. Virginie Rousselot nous dit quelle a été sa démarche :

Et le projet est ainsi né l’an dernier. Le couple Rousselot a pris un certain nombre d’engagements pour préserver l’environnement, avec notamment l’aménagement d’un site de ponte et d’une mare écologique afin d’assurer la préservation de cette espèce protégée par l’Europe, comme l’explique Jean-Marc Thirion, directeur de l’association spécialisée Obios :

Un projet financé intégralement par l’Etat à hauteur de 50 000 euros et qui s’inscrit dans la continuité des actions de la Communauté de communes du bassin de Marennes en faveur de l’environnement, comme le souligne Patrice Brouhard, président de la CdC :