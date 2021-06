Avant l’arrivée massive de vacanciers sur la côte de beauté, la commissaire Jacqueline Carzola a réuni ce mardi les maires de sa circonscription et leurs polices municipales pour faire le point sur les faits et les évènements qui impactent la sécurité publique dans les communes de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer. Des échanges réguliers auront lieu tout au long de l’été dans le cadre d’un Groupement de partenariat opérationnel afin de renforcer la sécurité.