L’appel à la mobilisation contre le projet éolien de La Jarrie-Audouin, au nord de Saint-Jean-d’Angély. Un collectif vient de se créer pour refuser l’installation de neuf éoliennes de 180m de haut sur la commune. Pour des raisons écologiques, économiques ou de santé publique. Mais aussi parce que trop, c’est trop. Et que le nombre d’éoliennes sur le territoire des Vals de Saintonge ne cesse d’augmenter, comme en témoigne Sandra Plasseraud-Morin qui a rejoint le collectif :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/eolien-la-jarrie-audouin.mp3 Une enquête publique sur ce projet éolien de La Jarrie-Audouin est en cours. Elle a démarré le 1er mars pour une durée d’un mois. Chacun peut s’exprimer, habitant ou non les communes concernées. Quatre permanences du commissaire enquêteur sont prévues, comme demain de 14h à 17h à la mairie. Mais il est possible d’envoyer un mail à eolien-la-jarrie-audouin@mail.registre-numerique.fr.