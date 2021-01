Le groupe est sous tension. Près de 80 patients sont hospitalisés en raison du Covid. 11 ont été admis en réanimation. Des chiffres en forte progression. Plusieurs foyers de contamination ont également été détectés au sein des services, entraînant un fort taux d’absentéisme. Des opérations en chirurgie ont dû être déprogrammées pour ouvrir plus de lits aux malades atteints du coronavirus. Le secteur privé sera sollicité pour le transfert des prises en charge urgentes et le renfort en personnels non médicaux. Parallèlement, les vaccinations se poursuivent.