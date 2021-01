L’ouverture ce lundi à Périgny du premier centre de valorisation des déchets de la Communauté d’agglomération de La Rochelle. Désormais, on ne parle plus de déchetteries. D’ailleurs, les 13 que compte le territoire, devenues vétustes et inadaptées, seront remplacées d’ici à 2025.

Oui, quatre autres centres de valorisation des déchets seront construits à l’identique d’ici 4 ans, en remplacement des 13 déchetteries existantes datant des années 80 et ne répondant plus aux enjeux environnementaux actuels, ni à la qualité d’accueil des usagers et aux conditions de travail des agents. L’investissement global représente 21,3 millions d’euros. Sont donc prévus : Laleu-La Rochelle cette année. Saint-Xandre en 2023. Saint-Vivien en 2023/2024. Et Saint-Médard-d’Aunis en 2025. La répartition des 5 centres nouvelle génération a été pensée avec équité. Chaque habitant pouvant accéder à un équipement à moins de 10 km.

Respectueux de l’environnement, conformes aux normes réglementaires actuelles, plus pratiques, modernes et accessibles, ces nouveaux centres font entrer le territoire dans une nouvelle ère de gestion des déchets, en cohérence avec son ambition La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Ils permettront aux usagers de mieux trier, de mieux valoriser et de réduire la part des déchets non recyclables. A l’intérieur, trois zones sont clairement identifiées : la bleue pour les objets réutilisables qui seront réemployés ou reconditionnés dans une future recyclerie ; la rouge pour les matériaux et le tout-venant ; et enfin la verte pour les végétaux et les gravats.

Ces nouveaux centres de valorisation des déchets seront ouverts toute la journée de 9h30 à 18h. Ils auront une capacité de 120 000 passages par an. Soit 5 fois plus qu’une déchetterie classique. Ils seront accessibles grâce à un pass gratuit offrant 20 passages par an.