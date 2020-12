Lokalité, c’est le nom d’un nouveau service sur le nord de la Charente-Maritime. Il s’agit d’une épicerie itinérante qui va bientôt sillonner plus de 35 communes du département, dans les secteurs de Surgères, Saint-Jean-d’Angély et Matha. Des communes bien souvent isolées et dépourvues pour la plupart de tout commerce alimentaire. C’est Cédric Fuster qui porte ce projet. A 50 ans, et après avoir passé une quinzaine d’années dans la restauration, et autant en tant que fournisseur auprès de la restauration, il se lance dans cette nouvelle aventure dont il nous explique le concept. Un projet bien dans l’air du temps :

Avec Lokalité, Cédric veut miser sur la proximité, le retour aux sources et à l’authenticité avec un brin de nostalgie, mais pas que…

Cédric est déjà en contact avec une centaine de producteurs de la région. Il aura plus de 500 références à disposition dans son camion. Un camion qu’il n’a pas encore :

Et pour financer son projet et boucler son budget, Cédric a lancé un financement participatif sur la plateforme Miimosa. Le lien sur notre site internet.

https://www.miimosa.com/fr/projects/lokalite-epicerie-itinerante-2-terroirs