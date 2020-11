Le parc éolien de « Tout Vent » entre en phase de construction sur les communes de Torxé et Chantemerle-sur-la-Soie. L’entreprise BayWe r.e. France va aménager six éoliennes qui devraient être mises en service avant la fin de l’année 2021. Les travaux s’étendront sur un an. Le calendrier du chantier sera soumis à de possibles modifications liées à la crise sanitaire. Les précisions de Lucie Alix :

A noter que ce parc éolien aura des retombées économiques pour le territoire via les différentes taxes appliquées. Ces revenus seront répartis entre les communes, communautés de communes et Département. Par ailleurs, le promoteur s’est engagé dans une convention de mécénat à financer la rénovation du moulin de Saint-Marmé situé sur la commune de Torxé. Un monument construit entre les XIIe et XVIe siècles et dont l’activité a pris fin en 1950.