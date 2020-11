Un déconfinement en trois étapes. Le Président Emmanuel Macron a présenté hier soir les conditions de mise en œuvre de la sortie de ce 2e confinement, avec tout d’abord la réouverture ce samedi matin des commerces non-essentiels et des salons de coiffure, avant le déconfinement et la mise en place d’un couvre-feu le 15 décembre. Ce sera la 2e étape. De quoi faire satisfaire le Collectif des commerçants non-essentiels de Charente-Maritime qui se dit heureux de pouvoir retravailler, mais qui continue de soutenir ceux qui ne peuvent toujours pas. En effet, les bars et les restaurants ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier. Ce sera la 3e étape de ce déconfinement qui prévoit également la réouverture des salles de sports et des lycées, avant les universités 15 jours plus tard.