La Ville de Rochefort accueille aujourd’hui et demain les 22e Rencontres du Réseau des Grands sites de France. Un réseau qui fête cette année ses 20 ans et qui compte 21 sites labellisés dans le pays. L’estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort étant le 21e et dernier en date depuis peu, le territoire a donc été tout naturellement choisi pour accueillir l’événement aux enjeux importants, et sera officiellement labellisé à cette occasion, Lucie Alix :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/rencontre-rgsf.mp3