Tarek Boudali, Julien Arruti et José Garcia attendus ce soir au CGR Les Minimes de La Rochelle. Ils sont à l’affiche de l’avant-première de « 30 jours max ». Une comédie de Tarek Boudali qui sort au cinéma le 14 octobre. La séance débute à 20h15. Et c’est avec Hélène FM et l’émission « Chut… On écoute la télé ! ».