Un animateur du service jeunesse de la Ville de Rochefort mis en cause dans une affaire d’agression sexuelle sur mineur. Le 21 août dernier, les parents d’une fillette ont alerté la mairie et porté plainte contre cet homme âgé d’une cinquantaine d’années. La veille, ce dernier se serait livré à des attouchements sur l’enfant âgée de 10 ans lors d’un déplacement sur l’île d’Oléron, alors que celle-ci était assise à côté de lui dans un véhicule qu’il conduisait. L’animateur a d’abord nié les faits, avant d’avouer devant le maire qui s’est dit choqué par cette affaire. Placé en garde à vue lundi, le suspect a été remis en liberté hier soir, et placé sous contrôle judiciaire. Il sera convoqué devant le tribunal de La Rochelle le 3 décembre. La mairie a envoyé 500 courriers aux parents dont les enfants auraient pu être en contact avec l’animateur. Celui-ci a été relevé de ses fonctions.