Scène ouverte avec le chanteur Dominique Barré d’Aytré.

“Dès l’âge de 12 ans, je suis passionné par les chansons de Johnny, Eddy, Adamo et dès lors mon rêve sera de devenir un jour chanteur. A 16 ans, un premier travail de saisonnier me permet d’acheter ma première guitare sèche que je gratte tous les soirs pour me perfectionner. Durant de nombreuses années, je prends plaisir à interpréter à la maison, les chansons d’Adamo et de Ferrat, mais ma vie professionnelle et la charge de travail qui l’accompagne, limiteront mes activités musicales. Dès Janvier 2018, je prends de nouvelles résolutions : celles d’écrire mes propres chansons. Après avoir chanté pendant tant de temps les chansons des autres et plus que jamais défenseur de la «Chanson Française», je me dis qu’il est temps maintenant que je mette en chanson tout ce qui est au fond de moi et qui ne demande qu’à être exprimé. Dès lors, j’approfondis mes connaissances en solfège, tout en poursuivant mes cours de guitare et je me mets à l’apprentissage du piano. Très vite, mes premières chansons se concrétisent sur le papier et sur mon PC équipé d’un logiciel de M.A.O. En Août 2018, je sors ma 1ère compo «Deux larmes sur un banc». Je vais la chanter à deux reprises en concours où elles remportent un réel succès auprès du public et de bonnes appréciations du jury. Je souhaite au plus tôt et ce, dès que le contexte sanitaire le permettra, faire quelques scènes dans la région”.

Son premier Album « Merci de m’avoir donné la vie ! » sortira au début de l’automne 2020 et qui comprendra les 10 Titres.

https://www.facebook.com/dominique.barrechanteur