Le permis de construire a été déposé le mois dernier. Et les travaux devraient démarrer à l’automne pour 18 mois sur le terrain de tir à l’arc, derrière le stade de rugby, et tout près du complexe sportif. Les demandes de financement auprès de l’Europe, l’Etat, la Région et le Département sont en cours. Bref, tous les indicateurs sont au vert pour faire sortir de terre ce nouveau terrain de jeu de près de 1600m² à 2,7 millions d’euros, qui devient de plus en plus nécessaire sur le territoire. On écoute Jean Gorioux, le président de la Communauté de communes Aunis Sud qui porte le projet :

