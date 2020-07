Le grand jour pour le Secours catholique de Surgères. L’association d’aide aux plus démunis change d’adresse et ouvre cet après-midi sa nouvelle boutique solidaire dans les locaux de l’hôtel d’entreprise, zone industrielle ouest. Elle quitte ainsi ses anciens murs près de la gare, devenus vétustes et de surcroît mis en vente, et se pose enfin, car la tâche n’a pas été simple, comme le raconte Chantal Darnel, la trésorière et responsable de l’accueil :

Désormais, l’association dispose d’un espace de plus de 400m², avec une partie boutique, des bureaux, une salle de réunion et de nombreuses pièces pour la réserve et le stockage. Un paradis pour le Secours catholique de Surgères :

Crise sanitaire oblige, toutes les mesures de sécurité sont mises en place pour accueillir le public :

La boutique est ouverte le mardi et le jeudi après-midi de 14h30 à 17h30, et le samedi matin de 9h à midi. Les dons se font aussi les jours d’ouverture. Précisons que l’association ne collecte pas les vêtements pour le moment, car la filière de tri est actuellement saturée.