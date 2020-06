Scène ouverte avec les groupes Swing 17 Trio et Jazz Swing Duet de La Tremblade.

Le swing 17 trio Michel Lasfargues Clarinette, saxo ténor et soprano. José Louyot Accordeon et Benoit-Pierre Kerbirio guitare ontune formation de style jazz Manouche, swing et variétés. Au répertoire les incontournables du genre de la bossa gipsy des valses, boléros, standards swings, bossas-novas. Django Rheinardt, Nine Garcia, Birelli Lagrene, Rosenberg, Dorado Schmitt, etc. Le trio est tout récent et a6 mois d’existence.

https://www.facebook.com/Swing-17-110809607082810

Jazzy Swing Duet, comme son nom l’indique, est un duo musical orienté Jazz swing S Bechet. b goodman, vieux standards mais aussi ne négligeant pas variétés française et une pointe d’exotisme avec de la musique créole. Crée il y a un peu plus de 2 ans, la formation s’est produite sur l’île d’Oléron et en pays royannais.

https://www.facebook.com/jazzyswingduet

En concert le samedi 20 juin au lieu-dit « La Dresserie » en soirée à Saint-Pierre-d’Oléron.