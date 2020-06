Porté par l’APAC, qui est l’Association de protection des ânes et des chevaux, il va s’étendre sur les 15 hectares mis à sa disposition par la commune iséroise de Saint-Martin-d’Hères et qui vont être prochainement rachetés par la mairie du Château-d’Oléron. Objectif : améliorer l’accueil du public, mais aussi des pensionnaires. Environ 70 animaux en attente d’adoption, victimes pour la plupart d’abandon ou de maltraitance. On écoute Katia Morgat, la présidente :

Il s'agira dans un premier temps de refaire les paddocks et les cheminements. Mais aussi de créer un potager et une forêt en permaculture. Le projet, qui est soutenu par la mairie, la Communauté de communes et le Département, a besoin de dons, mais aussi de bénévoles.