Le soulagement pour les personnels du bloc opératoire et de chirurgie du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély. L’ensemble des services va rouvrir mardi prochain. D’abord de façon partielle et progressive, avant une possible réouverture totale en septembre. Seules les interventions en ambulatoire seront réalisées. Il n’y aura pas d’hospitalisations pour le moment. Valérie Delcroix, représentante du personnel CGT et infirmière du bloc opératoire angérien :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/cgt-hopital-angely-1.mp3 Si la fermeture de la maternité en 2017 a laissé des traces, cette crise du coronavirus a été un nouveau coup dur pour les équipes des deux services du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély, laissant nourrir quelques craintes du personnel quant à une fermeture définitive :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/cgt-hopital-angely-2.mp3