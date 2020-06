Avec la réouverture hier des terrasses et des campings, et les températures estivales, les stations balnéaires de Charente-Maritime s’animent de nouveau. Au Mathes-La Palmyre, tout est prêt désormais pour accueillir de nouveau les touristes. C’est le plus grand souhait de la maire Marie Bascle, ravie de voir toute l’économie touristique reprendre des couleurs :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/bascle-palmyre.mp3 Plus au nord, à Port-des-Barques, on attend aussi désormais la venue des visiteurs pour redonner du souffle à l’économie touristique locale. On écoute la maire Lydie Demené :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/demene.mp3