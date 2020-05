La commune a enfin reçu les masques de l’opération « Un masque pour tous » du Département de la Charente-Maritime. Les habitants vont pouvoir en être équipés.

L’opération « un masque pour tous » en partenariat avec le Département de La Charente-Maritime va débuter et permettre d’équiper l’ensemble des habitants de La Tremblade et Ronce-les-Bains d’un masque en tissu réutilisable. Une distribution par ordre alphabétique aura lieu sur plusieurs jours dès ce mercredi jusqu’à samedi prochain. Pour les habitants de La Tremblade dont le nom de famille commence par une lettre comprise entre A et J, rendez-vous au Foyer Culturel ce mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entre K et Z, rendez-vous jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour les habitants de Ronce-les-Bains dont le nom de famille commence par une lettre comprise entre A et G, rendez-vous au Centre Nautique ce mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et jeudi 21 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les habitants dont le nom de famille est entre H et Z. Une permanence supplémentaire sera assurée samedi de 9h à midi sur les deux lieux de distribution pour les personnes ne pouvant se déplacer les autres jours. Pour retirer votre masque, il faut se munir d’une pièce d’identité. Seule une personne par foyer peut retirer les masques, afin de limiter le flux de personnes et lutter contre la propagation du Covid-19. Il est possible de récupérer des masques pour son conjoint, ses enfants de + de 18 ans ou pour des personnes ne pouvant se déplacer. Les masques ne sont donnés qu’aux adultes, rappelle la mairie. Enfin, les personnes les plus fragiles peuvent contacter le CCAS pour récupérer leur masque.