La maire de La Tremblade tout comme son homologue des Mathes-La Palmyre piaffent d’impatience à l’idée de rouvrir leurs plages au public. Laurence Osta-Amigo et Marie Bascle l’ont fait savoir ce week-end dans un communiqué commun. Alors que 22 communes du littoral charentais ont pu rouvrir leurs plages en mode dynamique, les deux stations balnéaires de la côte royannaise doivent encore attendre. Les dossiers étant plus complexes à traiter par les services de la préfecture en raison de l’étendue de leurs plages, longues de plus d’une quinzaine de kilomètres. Une issue positive est espéré pour ce début de semaine, avant le week-end de l’Ascension. Même chose sur l’île d’Oléron où la réouverture est retardée pour les communes de Dolus, Saint-Georges et La Brée-les-Bains.