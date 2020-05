Le nombre de patients hospitalisés pour le coronavirus recule encore en Nouvelle-Aquitaine. Et ce pour la 9e journée consécutive. Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé publié hier soir, il s’élève désormais à 535. Soit une baisse de 32 malades en 24 heures. Le nombre de personnes en réanimation est également en diminution. 92, moins 10 par rapport à la veille. Hier, 8 nouveaux cas de contamination ont été recensés, soit un total de 4802 depuis le début de l’épidémie. La région déplore 342 décès à l’hôpital, soit 6 de plus en 24 heures, et 124 dans les Ehpad, soit 2 en plus hier.