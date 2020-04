Face aux difficultés des agriculteurs à écouler leurs stocks et des particuliers à s’approvisionner en produits frais et de saison, la CARO vient de créer un service adapté à la situation actuelle de confinement et de crise sanitaire.

Face à la crise sanitaire du covid-19, nombreux sont les exploitants agricoles à éprouver des difficultés à écouler leur production en raison d’une perte sensible de débouchés comme la restauration commerciale ou la restauration collective. La Communauté d’agglomération Rochefort océan, bien consciente de l’impact économique global de cette crise, a pris l’initiative d’épauler les agriculteurs de son territoire en créant un drive fermier 100% local. Accessible depuis le site de la CARO, il regroupe des producteurs locaux de fruits, légumes, viandes et même fruits de mer. Il suffit de leur passer commande par mail ou téléphone. Les clients pourront ensuite récupérer leurs marchandises les mardis, mercredis et vendredi après-midi de 16h à 18h30 dans la zone horticole, au 9 de la rue Charles-Plumier. Le règlement se fait sur place en chèque ou espèces. Toutes les mesures de sécurité sanitaires indispensables aujourd’hui sont prises pour préserver la santé des producteurs et consommateurs.

Une dizaine de producteurs ont pour le moment adhéré au système, mais l’offre est amenée à s’étoffer. Ils sont référencés sur le site www.agglo-rochefortocean.fr/le-drive-fermier-100-local