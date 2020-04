#monpaysageconfiné, c’est le thème d’un concours photo mis en place sur les réseaux sociaux par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Nouvelle-Aquitaine et de sa branche départementale en Charente-Maritime. Une association qui propose des conseils gratuits aux particuliers et aux collectivités dans ces différents domaines d’intervention. Flore Meurisse, en charge de la communication et de la diffusion culturelle, nous en dit plus sur ce concours :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/caue-1.mp3 Flore Meurisse qui nous explique comment participer :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/caue-2.mp3 Deux photos coup de cœur sont sélectionnées chaque semaine. Le CAUE 17 compte déjà une trentaine de participants. Le concours se poursuit jusqu’à la fin du confinement. Plus d’infos sur caue17.fr