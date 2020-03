9e jour de confinement ce mercredi. Et la mesure devrait s’appliquer pour au moins six semaines au total, selon les préconisations du Conseil scientifique. Un délai jugé nécessaire, alors que l’épidémie progresse toujours en France avec 1100 décès, soit 240 de plus en 24 heures. 2516 patients sont hospitalisés dans un état grave en réanimation. En Nouvelle-Aquitaine, le bilan est de 14 décès, 66 personnes en réanimation et 98 nouveaux cas confirmés sur un total de 753 patients contaminés.