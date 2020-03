Les premières sanctions sont tombées. Malgré les mesures de confinement, la gendarmerie de la Charente-Maritime commence à constater des comportements marginaux et déviants dans le département. Elle raconte sur sa page Facebook que deux surfeurs viennent d’être verbalisés sur la plage de Verbois à Dolus-d’Oléron. Malgré le retour du beau temps, il est essentiel de rester chez soi, et de respecter les consignes de confinement, rappelle la gendarmerie. Si une activité physique individuelle est tolérée, elle doit se faire à proximité de son domicile et sous couvert d’une attestation de déplacement obligatoire, sans quoi chaque contrevenant s’expose à une amende qui vient d’être portée à 135 euros. A noter qu’un dispositif de contrôle du littoral est mis en place. La préfecture de la Charente-Maritime demande aux huit maires de l’île d’Oléron de prendre des arrêtés municipaux pour interdire l’accès aux plages.