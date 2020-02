Polémique autour de la chanson de Tom Leeb qui représentera la France au concours de l’Eurovision 2020 le 16 mai prochain à Rotterdam. Le titre « The best in me », produit par le groupe Cristal de La Rochelle et enregistré à Rochefort, ne plaît guère au ministre de la Culture Franck Riester. Ou du moins le refrain qui est interprété en anglais. Le membre du gouvernement aurait préféré une chanson entièrement en français. Le groupe France télévisions et le producteur parlent d’une stratégie pour faire gagner la France. Et ce n’est pas une première, puisque Bilal Hassani ou Amir, avant Tom Leeb, s’étaient déjà illustrés avec un titre mêlant anglais et français.