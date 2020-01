Les bons chiffres du tourisme en Charente et Charente-Maritime. 2019 a été une très bonne année selon les professionnels du secteur, avec une progression de l’activité de +5%. Avec plus de 10 millions de nuitées, c’est-à-dire de nuits passées dans les hôtels, campings et autres chambres d’hôtes, le territoire renforce un peu plus son attractivité. Objectif en 2020 : faire venir encore plus de visiteurs pour assurer le développement de l’économie locale. Stéphane Villain, le président de Charentes tourisme :

Pour doper la fréquentation, Charentes tourisme mise sur ses beaux paysages, son littoral et ses territoires ruraux, mais aussi sur l'offre touristique particulièrement riche dans nos deux départementaux, avec de nombreux évènements, et en point d'orgue cette année le passage du Tour de France :

Pour accueillir le Tour de France, le Département de la Charente-Maritime a investi 400 000 euros pour un retour espéré de 4 millions d'euros de retombées économiques.