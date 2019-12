En Charente-Maritime, des patrouilles mixtes sont mises en place pour lutter contre les cambriolages et les vols qui augmentent généralement en fin d’année. Composées de policiers municipaux et de gendarmes ou de policiers nationaux, elles circulent en binôme dans les centres-villes, les centres-bourgs et en périphérie. Leur objectif est d’aller au contact des commerçants, qui sont la cible potentielle de la délinquance d’appropriation. Surtout au moment de la fermeture qui reste une période de la journée particulièrement surveillée. Des réservistes sont également mobilisés en renfort quotidiennement.