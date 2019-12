Un acte symbolique pour marquer le coup d’envoi des travaux lancés il y a un mois, dans le faubourg Saint-Eutrope. Le chantier avance bien, malgré un retard de deux semaines dû à la météo et à la grève dans les transports. L’ouverture est toujours prévue en juin 2020. Il aura fallu attendre quatre longues années pour obtenir les autorisations et lancer les travaux à Saint-Jean-d’Angély. Une ville choisie pour des raisons pratiques et géographiques. Luc Marin, le futur directeur et gérant des pompes funèbres Colin :

Implanté dans un environnement arboré, le futur bâtiment de 500m² sera équipé d'une grande salle de réception et d'un four d'une capacité de 1200 crémations par an. Sachant que l'objectif la première année sera de 500 crémations. De quoi répondre à des délais trop longs et une demande de plus en plus forte en Charente-Maritime, puisque cette pratique représente plus d'un tiers des obsèques dans le département et que les deux crématoriums de Saintes et La Rochelle sont à saturation. Luc Marin :

Coût de l'opération : 1,5 million d'euros, financés par des fonds privés grâce à un partenariat avec le groupe Funécap. Deux salariés à temps plein et un à temps partiel seront recrutés.