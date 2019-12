Bonne nouvelle pour le Beurre AOP Charentes-Poitou : son nouveau cahier des charges a été validé jeudi dernier par le comité national de l’INAO. L’INAO, c’est l’Institut national des appelations d’origine. Une étape intermédiaire avant la validation définitive par l’Europe d’ici deux ans. Ce nouveau cahier des charges a été enrichi pour continuer de produire un beurre de très grande qualité, qui intègre les nouvelles attentes sociétales et environnementales. On écoute Joseph Giraud, directeur du Syndicat des laiteries Charentes-Poitou basé à Surgères :

Le nouveau cahier des charges suppose des contraintes et des contrôles encore plus stricts des producteurs et des transformateurs. La qualité est à ce prix. Et, c’est au consommateur qu’un effort supplémentaire est demandé. Joseph Giraud :

La production de beurre AOP Charentes-Poitou est de l’ordre de 27 000 tonnes par an. Un chiffre en progression, avec une demande à l’export de plus en plus forte. Elle est de l’ordre de 10% aujourd’hui.