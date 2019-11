Surgères compte depuis cet après-midi un 3e candidat. Après Catherine Desprez, la maire sortante qui s’est officiellement déclarée ce mercredi, et le chef de file de l’opposition Younès Biar, qui, lui, a annoncé sa candidature avant l’été, Didier Touvron entre en campagne. A 60 ans, cet ancien syndicaliste, retraité de la SNCF, natif de La Rochelle, et installé à Surgères depuis quatre ans, se définit comme le candidat du rassemblement à gauche, des classes moyennes et populaires. On l’écoute :

Et à propos du questionnaire distribué aux habitants, l’équipe de Didier Touvron en fera une restitution le 23 janvier, à l’occasion d’une première réunion publique, à 18h30 salle du lavoir. A noter que sa liste est en cours de constitution. Didier Touvron, qui est membre du Parti communiste français, tend la main à toutes les sensibilités de gauche, les Verts, la France insoumise, les socialistes, mais aussi les gilets jaunes.